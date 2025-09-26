Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:48

Избавилась от запасов дачных яблок с этим рецептом в два счета: пирожки без дрожжей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с яблоком, которые готовятся без дрожжей, — это идеальный способ побаловать себя домашней выпечкой без долгой возни с тестом. Избавилась от запасов дачных яблок с этим рецептом в два счета.

Рецепт: для теста смешайте 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1 ч. л. соды. Замесите мягкое тесто, дайте ему постоять 15 минут. Для начинки нарежьте 3–4 яблока мелкими кубиками, смешайте с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружки. На каждую заготовку выложите яблочную начинку, защипните края, формируя пирожки. Обжарьте на среднем огне с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки или запеките в духовке при 180 °C 20–25 минут.

Вкус пирожков получается восхитительным: нежное тесто с хрустящей корочкой сочетается с сочной яблочной начинкой, где корица добавляет пряные нотки, а сахар создает приятную сладость. Эти пирожки хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее стало известно, как приготовить лепешки с сыром на кефире, жаренные на сковороде: тесто замешивается за 5 минут.

