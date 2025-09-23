Лепешки с сыром на кефире, жареные на сковороде: тесто замешивается за 5 минут

Лепешки с сыром на кефире, жареные на сковороде — это универсальная выпечка, которая выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Их прелесть в том, что тесто замешивается за 5 минут.

Вкус лепешек получается насыщенным: кефир придает тесту легкую кислинку и воздушность, а сыр создает тягучие нити и пикантный солоноватый вкус. Горячие лепешки хрустят снаружи, но остаются мягкими внутри. Они идеальны как самостоятельная закуска, к супу или вместо хлеба.

Для приготовления смешайте 250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Добавьте 200 мл кефира и замесите мягкое тесто. Введите 150 г тертого сыра (подойдет твердый или сулугуни) и снова вымесите. Разделите тесто на 6-8 частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 0,5-1 см. Обжаривайте на сухой сковороде или с минимальным количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистых подпалин.

Подавайте их сразу после приготовления, смазав сливочным маслом или соусом на основе сметаны. Эта выпечка не требует особых навыков и понравится всем без исключения — от детей до взрослых.

