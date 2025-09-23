«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:01

Лепешки с сыром на кефире, жареные на сковороде: тесто замешивается за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки с сыром на кефире, жареные на сковороде — это универсальная выпечка, которая выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Их прелесть в том, что тесто замешивается за 5 минут.

Вкус лепешек получается насыщенным: кефир придает тесту легкую кислинку и воздушность, а сыр создает тягучие нити и пикантный солоноватый вкус. Горячие лепешки хрустят снаружи, но остаются мягкими внутри. Они идеальны как самостоятельная закуска, к супу или вместо хлеба.

Для приготовления смешайте 250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Добавьте 200 мл кефира и замесите мягкое тесто. Введите 150 г тертого сыра (подойдет твердый или сулугуни) и снова вымесите. Разделите тесто на 6-8 частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 0,5-1 см. Обжаривайте на сухой сковороде или с минимальным количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистых подпалин.

Подавайте их сразу после приготовления, смазав сливочным маслом или соусом на основе сметаны. Эта выпечка не требует особых навыков и понравится всем без исключения — от детей до взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку в духовке: низкокалорийная альтернатива оладьям.

лепешки
сыры
рецепты
кефир
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.