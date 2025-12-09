ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 09:09

Курочка и сырный соус — проверенное сочетание: ультрапростой рецепт — всего 3 ингредиента и 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мире, перегруженном сложными рецептами и экзотическими сочетаниями, эта курица напоминает нам об элегантности минимализма. Она учит ценить чистоту вкуса каждого продукта, его натуральную текстуру и способность создавать гармонию в самом простом ансамбле. Подавая это блюдо, вы демонстрируете не столько кулинарное мастерство, сколько тонкое понимание гастрономии, где главное — не количество ингредиентов, а их качество, баланс и умение позволить им говорить самим за себя, что является признаком истинного вкуса и зрелости в кулинарии.

1 куриное филе (200–250 г) нарезаю кубиками 2×2 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде без масла 3–4 минуты до румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Убавляю огонь до минимума, добавляю 250 г сметаны, перемешиваю и томлю 2–3 минуты. Добавляю 50 г тертого твердого сыра, перемешиваю и готовлю еще 1–2 минуты до полного расплавления сыра и загустения соуса. По желанию добавляю сушеный чеснок или паприку. Подаю сразу, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Общество
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Слоёнки больше не покупаю! Скручиваю рулет с маком — пеку венгерский бейгли: хрустящее кольцо с нотками ванили
Общество
Слоёнки больше не покупаю! Скручиваю рулет с маком — пеку венгерский бейгли: хрустящее кольцо с нотками ванили
Зимняя магия на подоконнике: как из пары семечек вырастить яркий бальзамин и получить мини-оранжерею дома
Общество
Зимняя магия на подоконнике: как из пары семечек вырастить яркий бальзамин и получить мини-оранжерею дома
Лазанью в сторону — родной волжский лапшевник в 10 раз круче! Готовлю с нежным соусом и хрустящей корочкой
Общество
Лазанью в сторону — родной волжский лапшевник в 10 раз круче! Готовлю с нежным соусом и хрустящей корочкой
Печенье — это скучно! Готовлю к чаю апельсиновые рулетики — простой рецепт самого яркого десерта в жизни
Общество
Печенье — это скучно! Готовлю к чаю апельсиновые рулетики — простой рецепт самого яркого десерта в жизни
еда
мясо
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа
В Госдуме допустили разблокировку Roblox в России
Фигурантами дела о взятках бывшего мэра Красноярска стали 12 человек
Школьники придумали новый способ покупки алкоголя
HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании
В США предупредили о возможном отстранении Зеленского от переговоров
Стало известно о планах французских наемников попасть в Херсон
Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу
Эвакуация приземлившегося экипажа корабля «Союз МС-27» попала на видео
Московский суд поставил точку в деле задушившего 15 женщин маньяка
Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ по-новому
Атака ВСУ на Чебоксары сегодня, 9 декабря: что известно, число пострадавших
В США раскрыли, когда сократят поддержку Украины
Бородин спрогнозировал решение Верховного суда по делу Долиной
Герасимов раскрыл главную задачу ВС России после взятия Красноармейска
Трое детей чуть не сгорели при пожаре в пятиэтажном доме
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Две популярные игровые франшизы могут вернуться на российский рынок
Росавиация одобрила «обувную революцию» для стюардесс
Работодателям напомнили о штрафах за превышение лимита переработок
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.