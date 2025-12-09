Курочка и сырный соус — проверенное сочетание: ультрапростой рецепт — всего 3 ингредиента и 15 минут

В мире, перегруженном сложными рецептами и экзотическими сочетаниями, эта курица напоминает нам об элегантности минимализма. Она учит ценить чистоту вкуса каждого продукта, его натуральную текстуру и способность создавать гармонию в самом простом ансамбле. Подавая это блюдо, вы демонстрируете не столько кулинарное мастерство, сколько тонкое понимание гастрономии, где главное — не количество ингредиентов, а их качество, баланс и умение позволить им говорить самим за себя, что является признаком истинного вкуса и зрелости в кулинарии.

1 куриное филе (200–250 г) нарезаю кубиками 2×2 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде без масла 3–4 минуты до румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Убавляю огонь до минимума, добавляю 250 г сметаны, перемешиваю и томлю 2–3 минуты. Добавляю 50 г тертого твердого сыра, перемешиваю и готовлю еще 1–2 минуты до полного расплавления сыра и загустения соуса. По желанию добавляю сушеный чеснок или паприку. Подаю сразу, посыпав свежей зеленью.

