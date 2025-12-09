ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:43

Больше никаких котлет — эти «гнезда» семья уплетает на раз-два: весь секрет в начинке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти куриные гнезда выглядят настолько эффектно, что их не стыдно подать к праздничному столу. А готовятся они проще, чем традиционные котлеты, и получаются гораздо сочнее.

Для гнезд мне понадобится: куриный фарш (700 г), лук (1 шт.), морковь (120 г), творожный сыр (200 г), консервированный ананас (200 г), моцарелла (150 г), соль, перец, специи.

Лук мелко рублю, морковь натираю на мелкой терке. Смешиваю куриный фарш с луком и морковью, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдет паприка или сушеный чеснок). Тщательно вымешиваю фарш. Ананасы нарезаю небольшими кусочками, если использую кольца. Творожный сыр лучше слегка охладить, чтобы было легче формировать шарики. Формирую гнезда: из фарша делаю лепешку, в центр кладу чайную ложку творожного сыра, несколько кусочков ананаса и щепотку тертой моцареллы. Аккуратно защипываю края, формируя шарик, затем делаю углубление пальцем в центре, создавая форму «гнезда». Выкладываю гнезда в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать дополнительной моцареллой. Подаю горячими с любым гарниром — рисом, картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
курица
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
