23 августа 2025 в 00:01

Низкокалорийная альтернатива оладьям: кабачковая лепешка из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая лепешка, приготовленная по этому рецепту, — это идеальная низкокалорийная альтернатива оладьям. Она получается сочной, с золотистой корочкой, пикантными нотками чеснока и сырным ароматом.

Для низкокалорийного варианта (всего 65 ккал на 100 г) натрите 2 молодых кабачка (с кожурой), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 3 ст. л. овсяных отрубей вместо муки, 50 г тертого легкого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень. Тесто выложите на силиконовый коврик или пергамент, сформировав круг толщиной 1,5 см. Выпекайте 25 минут при 200 °C до золотистого цвета, затем 5 минут под грилем.

Лепешка, приготовленная в духовке, получается воздушной внутри с хрустящей корочкой, идеально подходит для завтрака или легкого ужина.

Ранее стало известно, как приготовить на замену сырникам творожную лепешку: нужны всего 3 ингредиента.

кабачки
лепешки
завтраки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
