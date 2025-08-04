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04 августа 2025 в 07:32

Вместо сырников готовлю эту лепешку из творога: всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо сырников готовлю эту лепешку из творога всего из трех ингредиентов. Она получается с хрустящей корочкой и тающей серединкой. В 100 г всего 180 ккал, зато много белка и кальция!

Рецепт: смешайте 200 г творога, 1 яйцо и 5 ст. л. муки до однородной массы — тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. При желании можете подсластить тесто сахаром. Разогрейте сковороду с каплей масла, выложите тесто, формируя лепешку толщиной 1 см. Жарьте под крышкой на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовая лепешка покоряет контрастом текстур: хрустящая снаружи, она буквально тает во рту, раскрывая нежный сливочный вкус творога с едва уловимой сладостью. Подавайте теплой со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную лепешку на замену драникам.

сырники
творог
рецепты
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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