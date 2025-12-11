Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Горсть ягод и пара яиц! Жарю голландские поффертьес. Пушистые мини-оладьи с нежной серединкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите приготовить на завтрак что-то необычное, вкусное и очень быстрое? Отправляйтесь на кухню, чтобы воссоздать частичку голландского утра с поффертьес — знаменитыми мини-оладьями, которые покорили сердца гурманов по всему миру. Эти милые пухлые шарики выпекаются в специальной сковороде с полусферическими углублениями, благодаря чему они получаются идеально круглыми, с хрустящей золотистой корочкой и невероятно воздушной, пористой текстурой внутри. Классические поффертьес часто подают с сахарной пудрой и сливочным маслом, но добавление в тесто свежих ягод превращает их в настоящий праздничный десерт.

Вам понадобится: 150 г муки, 200 мл теплого молока, 2 яйца, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. ванильного экстракта, 100 г свежих или размороженных ягод (черника, малина), растительное масло для смазывания форм, сахарная пудра для подачи. В небольшом количестве теплого молока растворите дрожжи с сахаром. В глубокой миске смешайте просеянную муку, соль, оставшееся молоко, яйца и ванильный экстракт. Влейте дрожжевую смесь и тщательно взбейте венчиком до получения гладкого, жидкого теста без комочков. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 40–60 минут, пока объем теста не увеличится вдвое. Ягоды аккуратно промойте и обсушите. Специальную сковороду для поффертьес хорошо разогрейте и смажьте каждое углубление небольшим количеством растительного масла. Еще раз перемешайте подошедшее тесто, аккуратно вмешайте ягоды. Заполните углубления в сковороде тестом на 2/3. Жарьте на среднем огне примерно 2-3 минуты, затем аккуратно переверните каждую оладушку с помощью деревянной палочки или вилки и жарьте еще 1-2 минуты до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые поффертьес выложите на тарелку и сразу посыпьте обильно сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
