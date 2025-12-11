Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно

Вкусные и нарядные бриоши с красной рыбой — идеальное угощение на новогодний стол. Такая закуска проста в приготовлении и неизменно радует изысканным вкусом. Бриоши на Новый год подарят праздничное настроение и украсят любой фуршет.

Для рецепта понадобятся мягкие мини-бриоши, сливочный сыр, свежий укроп и слабосоленая красная рыба. Пропорции ингредиентов определяйте на свой вкус. Разрезанные бриоши обжаривают до хрустящей корочки, после чего смазывают кремом из сыра или сметаны с добавлением укропа и лимонного сока. Сверху аккуратно кладут тонкие ломтики рыбы, формируя «розочки», и закрывают второй половинкой булочек.

Такой простой и вкусный рецепт станет украшением любого праздника.

