Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:30

Никаких больше сырников и блинов. Пеку итальянские канноли с сыром рикотта. Хрустящие трубочки, от которых невозможно оторваться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от утренней рутины с сырниками и блинами, которые давно стали привычными? Пора устроить на своей кухне маленькое путешествие на солнечную Сицилию и приготовить настоящее итальянское чудо — канноли. Это не просто десерт, а символ праздника, хруста и невероятной нежности. Золотистые, хрустящие трубочки из тончайшего теста, наполненные воздушным кремом на основе сыра рикотта, украшенные сахарной пудрой, шоколадной стружкой или яркими цукатами, — каждая канноли становится маленьким произведением искусства. Их невозможно есть без восторга, а процесс приготовления — это увлекательный кулинарный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления трубочек вам понадобится: 250 г муки, 30 г сахара, 30 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. белого сухого вина (можно заменить яблочным уксусом, разведенным водой), щепотка соли, масло для фритюра. Для начинки: 500 г сыра рикотта, 150 г сахарной пудры, 50 г цукатов или темного шоколада, 1 ч. л. ванильного экстракта. Сначала замесите тесто: смешайте муку с сахаром и солью, добавьте размягченное масло, яйцо и вино. Вымешивайте до эластичности, заверните в пленку и уберите в холод на час. Раскатайте тесто очень тонко (1--2 мм), нарежьте на прямоугольники и оберните ими металлические трубочки-формы, смазанные маслом, скрепив края яичным белком. Обжаривайте в разогретом до 170 °C фритюре до золотистого цвета, аккуратно снимите с форм и остудите. Для крема взбейте рикотту с сахарной пудрой и ванилью до гладкости, добавьте мелко нарезанные цукаты или шоколад. Наполните остывшие трубочки кремом с помощью кондитерского мешка. Концы можно обмакнуть в измельченные фисташки или шоколадную крошку. Подавайте сразу, чтобы трубочки оставались хрустящими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Ради этого десерта дома всегда храню слоеное тесто — быстрый тарт Татен с нектарином
Общество
Ради этого десерта дома всегда храню слоеное тесто — быстрый тарт Татен с нектарином
Рецепт как мастер-класс: готовим творожный рулет с яблоком и ананасом — 15 минут на подготовку, и печем
Общество
Рецепт как мастер-класс: готовим творожный рулет с яблоком и ананасом — 15 минут на подготовку, и печем
Вместо греческого салата готовлю по его мотивам канапе на Новый год: съедается на ура
Общество
Вместо греческого салата готовлю по его мотивам канапе на Новый год: съедается на ура
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Семья и жизнь
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Два кабачка и немного пармезана! Пеку ирландские кабачковые сконы. Пикантная и очень нежная выпечка — идеально с супом
Общество
Два кабачка и немного пармезана! Пеку ирландские кабачковые сконы. Пикантная и очень нежная выпечка — идеально с супом
рецепты
кулинария
трубочки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.