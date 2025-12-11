Никаких больше сырников и блинов. Пеку итальянские канноли с сыром рикотта. Хрустящие трубочки, от которых невозможно оторваться

Устали от утренней рутины с сырниками и блинами, которые давно стали привычными? Пора устроить на своей кухне маленькое путешествие на солнечную Сицилию и приготовить настоящее итальянское чудо — канноли. Это не просто десерт, а символ праздника, хруста и невероятной нежности. Золотистые, хрустящие трубочки из тончайшего теста, наполненные воздушным кремом на основе сыра рикотта, украшенные сахарной пудрой, шоколадной стружкой или яркими цукатами, — каждая канноли становится маленьким произведением искусства. Их невозможно есть без восторга, а процесс приготовления — это увлекательный кулинарный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления трубочек вам понадобится: 250 г муки, 30 г сахара, 30 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. белого сухого вина (можно заменить яблочным уксусом, разведенным водой), щепотка соли, масло для фритюра. Для начинки: 500 г сыра рикотта, 150 г сахарной пудры, 50 г цукатов или темного шоколада, 1 ч. л. ванильного экстракта. Сначала замесите тесто: смешайте муку с сахаром и солью, добавьте размягченное масло, яйцо и вино. Вымешивайте до эластичности, заверните в пленку и уберите в холод на час. Раскатайте тесто очень тонко (1--2 мм), нарежьте на прямоугольники и оберните ими металлические трубочки-формы, смазанные маслом, скрепив края яичным белком. Обжаривайте в разогретом до 170 °C фритюре до золотистого цвета, аккуратно снимите с форм и остудите. Для крема взбейте рикотту с сахарной пудрой и ванилью до гладкости, добавьте мелко нарезанные цукаты или шоколад. Наполните остывшие трубочки кремом с помощью кондитерского мешка. Концы можно обмакнуть в измельченные фисташки или шоколадную крошку. Подавайте сразу, чтобы трубочки оставались хрустящими.

