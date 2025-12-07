Времени нет, но хочется десерта к новогоднему столу? Готовим быстрые трубочки из 3 ингредиентов

Времени нет, но хочется десерта к новогоднему столу? Готовим трубочки из 3 ингредиентов! Когда до Нового года остаются считаные часы, а хочется чего-то эффектного и сладкого, на помощь приходят эти быстрые трубочки. Минимум усилий, всего три ингредиента — и у вас на столе появляется легкий, хрустящий и очень праздничный десерт, который выглядит так, будто вы готовили его полдня.

Ингредиенты: слоеное тесто — 300 г, сливки 33% — 250 мл, сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Как приготовить: слоеное тесто разморозьте и нарежьте длинными полосками шириной примерно 1,5–2 см. Каждую полоску аккуратно намотайте спиралью на свернутый пергамент, формируя трубочку. Выложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистой корочки. Полностью остудите и аккуратно снимите пергамент. Сливки охладите и взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Переложите крем в кондитерский мешок и наполните хрустящие трубочки. Подавайте сразу — это быстро, красиво и удивительно вкусно.

