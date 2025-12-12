Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 22:28

Торты на Новый год не пеку и не покупаю, делаю трубочки с кремом: простой рецепт со слоеным тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Торты на Новый год не пеку и не покупаю, делаю трубочки с заварным кремом. Этот простой рецепт со слоеным тестом выручит в предпраздничной суете.

Вкус трубочек — хрустящее слоеное тесто и нежный, бархатистый заварной крем с ванильным ароматом. Этот десерт станет настоящим украшением чаепития!

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 500 мл молока, 2 яйца, 150 г сахара, 40 г муки, 40 г крахмала, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. Для заварного крема в кастрюльке смешайте яйца, сахар, муку, крахмал и ванильный сахар. Постепенно влейте молоко, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Варите на среднем огне, непрерывно помешивая, до загустения. Снимите с огня, накройте пленкой «в контакт» и остудите. Тесто раскатайте, нарежьте на длинные полосы шириной 3–4 см. Намотайте каждую полосу на металлические конусы для трубочек (или на самодельные формы из фольги), оставляя зазор. Выложите на противень и выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Аккуратно снимите с форм, остудите и наполните остывшим кремом.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный рулет: хватает на большое количество гостей.

Дарья Иванова
Д. Иванова
