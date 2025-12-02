Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вместо тортов готовлю на Новый год шоколадный рулет: хватает на большое количество гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо тортов готовлю на Новый год шоколадный рулет. Его хватает на большое количество гостей, а вкус — просто улет: невероятно нежный и пористый бисквит в сочетании с воздушным шоколадным кремом, который тает во рту.

Для бисквита понадобится: 6 яиц, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, щепотка соли. Для крема: 500 мл сливок 33%, 150 г сахарной пудры, 200 г темного шоколада, 100 г сливочного масла. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, аккуратно введите просеянную муку с какао. Выпекайте бисквит на противне 10--12 минут. Горячий бисквит сразу сверните в рулет с помощью пергамента. Для крема растопите шоколад с маслом, взбейте сливки с сахарной пудрой и соедините с остывшей шоколадной массой. Остывший бисквит промажьте кремом и сверните. Украсьте тертым шоколадом или какао.

Рулет получается достаточно большим, чтобы накормить 8--10 человек, и настолько вкусным, что гости обязательно попросят добавки! Этот рецепт легко масштабируется для большой компании — просто увеличьте количество ингредиентов в 1,5--2 раза.

