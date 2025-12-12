Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Удивляет с первого взгляда: салат «Снегурочка» с ананасами — эффектно впишется в новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежный и праздничный салат «Снегурочка» с ананасами, который эффектно впишется в новогодний стол. Удивляет с первого взгляда!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 банка кукурузы, 1 банка консервированных ананасов (кусочками или колечками), 3 яйца, 150 г твердого сыра, майонез, кокосовая стружка (обычная или голубая для эффекта). Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Яйца отварите и натрите на терке. Сыр натрите на средней терке. Ананасы, если они колечками, нарежьте мелкими кусочками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Все ингредиенты смешайте в глубокой миске и заправьте майонезом. Сформируйте из салатной массы на плоском блюде полусферу (холмик). Обильно обсыпьте салат со всех сторон кокосовой стружкой, создавая эффект снежного покрывала. Украсьте сверху шариком, скатанным из тертых белков с майонезом.

Вкус этого салата — нежная, сочная курица, сладкие ноты кукурузы и ананаса, сливочный сыр и яйца, объединенные майонезом и завернутые в легкую сладость кокоса. Он свежий, легкий и очень праздничный. Этот салат гарантированно вызовет восторг у детей и взрослых!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Изумрудный браслет» с курицей и киви.

Проверено редакцией
