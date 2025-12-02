Тирамису-панкейки — обалденные оладики по мотивам знаменитого десерта. Шедевр на завтрак из простых продуктов

Тирамису-панкейки — обалденные оладики по мотивам знаменитого десерта. Шедевр на завтрак из простых продуктов. Воздушные кружочки из ванильного теста собираются слоями с кремом маскарпоне, пропитываются охлаждённым кофе и слегка присыпаются какао — получается сладкий завтрак или лёгкий десерт с эффектом настоящего тирамису.

Для приготовления понадобятся: 1 яйцо, 200 мл молока, 150 г муки, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ваниль; для крема — 200 г маскарпоне, 2 ст. л. сахарной пудры и 2–3 ст. л. сливок; для пропитки — 50–70 мл крепкого кофе; для подачи — какао-порошок.

Готовится просто: из яйца, сахара, молока, муки, соли, ванили и разрыхлителя замешивают густое гладкое тесто и жарят небольшие панкейки на слабом огне. Маскарпоне смешивают с сахарной пудрой и сливками до мягкого крема. Готовые панкейки слегка кисточкой пропитывают кофе, собирают стопкой, промазывая каждый слой кремом. Сверху присыпают какао — получается эффект «мини-тирамису» в виде панкейков, мягко-кофейных, сливочных и очень ароматных.

