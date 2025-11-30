Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц

Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц. Простое и невероятно вкусное блюдо, которое согреет зимой и порадует семью своим насыщенным вкусом. Основу составляет тертая картошка с чесноком, специями и сметаной, которая поджаривается на сильно разогретой сковороде до золотистой корочки. В готовой массе делают небольшие углубления и аккуратно разбивают яйца — получается питательно, сытно и очень красиво.

Берем картофель — 4–5 шт., чеснок — 2 зубчика, муку — 1–2 ст. л., сметану — 2–3 ст. л., соль и специи — по вкусу, яйца — 3–4 шт., растительное масло — для сковороды.

Картофель натираем на крупной терке, добавляем измельченный чеснок, муку, сметану, соль и специи, тщательно перемешиваем. Сковороду сильно разогреваем, выкладываем массу и начинаем аккуратно перемешивать, поджаривая до золотистой корочки. Когда картошка слегка схватится, делаем небольшие углубления и вбиваем яйца, накрываем крышкой и готовим до желаемой степени прожарки яиц. Подаем горячей, при желании украшаем свежей зеленью — сытно, ароматно и очень уютно.

