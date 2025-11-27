Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно

Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно. Эти бутерброды станут отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Минимум усилий, а результат — ароматная, сочная закуска с хрустящей корочкой багета, нежной печенью трески и лёгкой чесночной ноткой. Готовятся быстро, а исчезают со стола моментально.

Для приготовления беру багет — 6–8 ломтиков и слегка обжариваю до золотистой корочки, после чего натираю чесноком — 2 зубчика, чтобы хлеб приобрёл мягкий аромат. Печень трески — 200 г разминаю вилкой и смешиваю с тёртыми варёными яйцами — 2 шт., добавляю тёртый сыр — 70 г и немного майонеза, солю по вкусу и перемешиваю до однородной массы. На каждый ломтик багета наношу готовую начинку, сверху выкладываю кружочек помидора — 2 шт. и украшаю зеленью петрушки. Бутерброды получаются сочными, ароматными и невероятно аппетитными, они идеально подходят к любому столу и всегда привлекают внимание гостей.

