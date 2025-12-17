Новый год-2026
Оладьи «Пицца» на кефире — в восторге вся семья: простой рецепт на завтрак и перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это обалденный вариант быстрой закуски или сытного завтрака — готовится за считаные минуты из простых ингредиентов, а вкус поразительно напоминает настоящую пиццу! Нежные, воздушные оладьи с кусочками колбасы, сочного помидора и тягучего сыра станут любимым блюдом и для взрослых, и для детей. Их можно подать со сметаной или кетчупом, превратив обычный прием пищи в маленький праздник.

Ингредиенты: яйца– 2 штуки, кефир — 350 мл, мука — 250 граммов, сода — 0,5 чайной ложки, сыр — 100 граммов, колбаса — 100 граммов, помидор — 1 штука, зелень (петрушка, укроп) — по вкусу, соль.

Приготовление: в глубокой миске смешайте яйца, кефир и соду. Постепенно всыпьте муку, перемешивая до получения однородного теста консистенции густой сметаны без комочков. Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите, сыр натрите на крупной терке. Все нарезанные ингредиенты добавьте в тесто, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте с обеих сторон под крышкой до золотистой, аппетитной корочки. Подавайте оладьи горячими, пока сыр внутри еще тянется.

Ранее мы готовили мандариновый кекс на Новый год. Секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта.

