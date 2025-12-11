Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:33

Вместо греческого салата готовлю по его мотивам канапе на Новый год: съедается на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо греческого салата готовлю по его мотивам канапе на Новый год. Это легкая, элегантная и очень фотогеничная закуска, которую можно приготовить буквально за 10 минут. Всегда съедается на ура!

Вам понадобится: сыр фета, помидоры черри, свежий огурец, болгарский перец (лучше красный или желтый), маслины без косточек, шпажки. Сыр фета нарежьте аккуратными кубиками примерно 1,5 × 1,5 см. Огурец и болгарский перец нарежьте кубиками аналогичного размера. Маслины и черри можете оставить целыми или использовать половинки. Собирайте канапе на шпажку в следующем порядке для красоты и баланса вкуса: сначала маслина, затем кубик болгарского перца, помидор черри, кубик сыра фета и завершающим элементом — кубик огурца. Выкладывайте готовые канапе на большое блюдо, украшенное листьями салата.

Вкус этого угощения — свежий, яркий и насыщенный: солоноватый сыр фета идеально сочетается со сладковатым перцем и сочными помидорами, огурец добавляет хруст, а маслина — пикантные нотки.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный чизкейк «Царский» с солеными крекерами и крабовыми палочками.

