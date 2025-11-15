Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картофельные пирожки по-белорусски — это шедевр, и вы ни за что не захотите обычные. Секрет в тесте из картошки

Картофельные пирожки по-белорусски — это шедевр, и вы ни за что не захотите обычные. Секрет в тесте из картошки, которое получается невероятно мягким и никогда не черствеет! Этот рецепт я узнала в Минске, и теперь эти пирожки стали нашим семейным фаворитом — их можно готовить с любой начинкой.

Для теста я разминаю 4 отварные картофелины в пюре, добавляю 200 мл теплого картофельного отвара, столовую ложку сахара, чайную ложку соли и одно яйцо. Постепенно ввожу 600 граммов муки и 12 граммов дрожжей, вымешиваю эластичное тесто и в конце добавляю 20 мл растительного масла. Отправляю тесто в теплое место на 40 минут — оно должно хорошо подняться. Для начинки смешиваю пучок рубленого зеленого лука с 4 мелко нарезанными вареными яйцами, добавляю 40 граммов сливочного масла и половину чайной ложки соли. Из подошедшего теста формирую 15 лепешек, раскладываю начинку и защипываю края как у мешочков. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Эти пирожки хороши и горячими, и холодными — тесто остается мягким даже на следующий день!

