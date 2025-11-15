Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 18:06

Войны в 2026 году могут начаться сразу в трех точках мира

Военэксперт Матвийчук допустил вторжение Молдавии в Приднестровье в 2026 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Боевые действия могут начаться в 2026 году в Африке, на Ближнем Востоке и в Молдавии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии Lenta.ru. По его словам, Кишинев способен попытаться включить Приднестровье в свой состав военным путем.

Это может быть не полномасштабная война, но серьезный конфликт. Войска НАТО уже находятся на территории Молдавии и проводят учения с выходом на границу Приднестровья, которое сейчас находится фактически в блокаде, — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт предположил, что в 2026 году существует риск начала войны в Центральной Африке, где Франция теряет влияние и может прибегнуть к военным действиям. Он также отметил, что новые конфликты возможны на Ближнем Востоке между арабскими государствами и Израилем.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал страны мирового большинства объединиться в борьбе за многополярность. Он назвал кощунством нежелание США сотрудничать в этой сфере и отметил необходимость международного определения термина «неоколониализм».

