Полковник раскрыл последствия удара «Кинжалами» по Украине

Массированная атака с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» снизила возможности украинского военно-промышленного комплекса по обеспечению армии вооружениями, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к нарушению энергоснабжения предприятий ВПК.

Собственно говоря, вот эти удары, которые мы произвели, они в рамках международного права, потому что это объекты, которые снабжают армию, которая ведет боевые действия. Мы тем самым понижаем потенциал и возможности Украины для продолжения этого конфликта, — заявил эксперт.

Матвийчук также отметил, что на аэродроме в Василькове, подвергшемся ударам, могла базироваться боевая техника и проводиться подготовка летных кадров для ВВС Украины. В Гостомеле, как заключил эксперт, поражены объекты, потенциально предназначенные для базирования самолетов, включая истребители F-16.

Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение масштабного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК и объектам газоэнергетического комплекса. В ведомстве уточнили, что применялись ракетные комплексы воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые «Кинжалы», а также ударные беспилотники. Решение об атаке принято как ответ на удары по гражданским объектам Российской Федерации.