В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов Около 44 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества

Вооруженные силы Украины совершили еще одну атаку на объект критической инфраструктуры в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, фиксируются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих населенных пунктах. Общее число абонентов, оставшихся без света, выросло почти до 44 тыс. человек.

Зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих селах. Без электроснабжения временно остались около 44 тыс. абонентов, — говорится в сообщении.

Ранее Балицкий сообщал, что в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам и подключению критически важных объектов к резервным источникам питания. Изначально без света оставались около пяти тысяч жителей Запорожской области.

До этого аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Проблемы с электричеством начались массово 10 октября.