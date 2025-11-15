Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ Захарова обвинила МОК в пренебрежении принципом спорта вне политики

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Международный олимпийский комитет в нарушении принципа «спорт вне политики», передает РИА Новости. Поводом стал отказ организации аккредитовать журналистов агентства на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Проводя ущербную политику двойных стандартов и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип «спорт вне политики», заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что МОК своими действиями оскорбляет спортсменов и их болельщиков по всему миру. По словам Захаровой, их лишают последней возможности следить за соревнованиями по шовинистическим мотивам.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что российских атлетов вслед за ватерполистами могут скоро допустить в командные виды спорта. По ее мнению, во избежание бойкотов турниров национальные федерации на уровне правительств должны выработать единые нормы по участникам.