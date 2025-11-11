Бездрожжевые пирожки с капустой — хрустящие, как на базаре: рецепт вкуснятины на кефире

Эти бездрожжевые пирожки с капустой на кефире покорят вас своей корочкой. Они получаются хрустящие, как продают на базаре, при этом с нежным тестом. Рассказываем рецепт вкуснятины на кефире.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно введите 400 г муки с 1 ч. л. соды, замесите мягкое тесто. Для начинки обжарьте 500 г тонко нашинкованной капусты с 1 луковицей до мягкости, посолите, поперчите. Тесто разделите на части, раскатайте в лепешки, выложите начинку и защипните края. Обжаривайте в разогретом масле на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой.

Вкус этих пирожков — идеальный баланс: снаружи хрустящая золотистая корочка, внутри — воздушное тесто с сочной сладковато-пряной капустной начинкой. Кефир придает тесту легкую кислинку и пористую структуру, а капуста сохраняет приятный хруст. Пирожки хороши как горячими, так и холодными, не черствеют долгое время.

