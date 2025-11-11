Появились кадры с поврежденными авто из-за падения части колонны «Снежкома»

Корреспондент NEWS.ru запечатлел последствия падения фрагмента колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Как видно по фотографиям, в результате обрушения конструкции пострадали автомобили. По предварительным данным, повреждено более 50 транспортных средств.

На кадрах можно увидеть несколько засыпанных землей автомобилей. Стекла машин частично разбиты или вовсе полностью выбиты.

Как стало известно ранее, при разборе «Снежкома» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

Позже СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в результате инцидента пострадали два человека. Уточнялось, что они отказались от госпитализации.

До этого в Тульской области задержали мужчину, по вине которого частично обрушился многоквартирный дом. По данным следствия, ночью 8 ноября он самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что привело к утечке и последующему хлопку газа.