В СВОП ответили, при каком условии могут возобновиться контакты России и ЕС

Снижение антироссийской риторики в Евросоюзе будет способствовать возобновлению контакта с Москвой, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его словам, все прежние каналы сотрудничества были полностью заморожены по инициативе европейской стороны.

Я уверен, что в ЕС не готовы к прямым равноправным и взаимоуважительным контактам с Россией. Они делают все, чтобы подготовиться к какой-то большой войне. Наша совместная группа «Россия — ЕС» существует на бумаге. Они в Брюссель приглашают всяких иноагентов для того, чтобы через них вести диалог с Москвой. Бред полный. Хотя это было все в рамках соглашения, ратифицированного двумя сторонами. Оно не отменено, но в ЕС весь пакет заморозили. Вместо того чтобы изобретать велосипеды и дурью маяться, им надо прекратить антироссийскую деятельность, — высказался Климов.

Ранее представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что ЕК не может гарантировать действие антироссийских санкций через год. Так она ответила на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт энергоресурсов РФ в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из России до 2030 года.