Военный вертолет потерпел крушение у грузино-азербайджанской границы «Имеди»: у границы Грузии и Азербайджана разбился вертолет ВС Турции

У границы Грузии и Азербайджана, предположительно, разбился вертолет Вооруженных сил Турции, передает телеканал «Имеди». Информация официально не подтверждена, о погибших и раненых в данный момент не сообщается.

Телеканал обнародовал видеозапись, на которой видно, как терпит крушение летательный аппарат, но детали рассмотреть сложно, однако рядом с ним виднеется обломок. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало.

