09 ноября 2025 в 20:31

Медицинский вертолет разбился в американском штате Теннесси

Фото: Herbert Berger/Global Look Press

Один член экипажа погиб и двое получили ранения в результате крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси, сообщает служба Vanderbilt LifeFlight в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным медицинского центра при университете Вандербильта, авария произошла днем в округе Уилсон.

Вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа. К сожалению, один член экипажа погиб, — говорится в публикации.

Ранее шериф округа Брэдфорд Гордон Смит сообщил об авиационной катастрофе с участием спортивно-пилотажного самолета на территории аэропорта Кистоун в американском штате Флорида. Инцидент произошел во время выполнения летного задания.

Кроме того, стало известно о крушении военно-транспортного самолета близ города Бабануса в Судане по причине технической неполадки. Все находившиеся на борту лица погибли, при этом точное число пассажиров и их гражданство не раскрывается.

