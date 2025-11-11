Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:49

Названы две возможные причины крушения вертолета в Дагестане

СК счел возможной причиной крушения вертолета в Дагестане ошибку пилотирования

Крушение вертолета в Дагестане Крушение вертолета в Дагестане Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Ошибка пилотирования и техническая неисправность могли стать причиной трагического крушения вертолета в Дагестане, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, в настоящее время рассматриваются и другие версии.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие, — сказано в сообщении.

Вертолет Ка-226, следовавший из Кизляра на базу «Солнечный берег», потерпел крушение в районе поселка Ачи-Су под Избербашем. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек. Один из пострадавших, как писали СМИ, получил ожоги более 90% тела. Предположительно, вертолет начал разрушаться еще в воздухе, поскольку при падении на частный дом у него отсутствовала хвостовая часть.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

Дагестан
крушения
вертолеты
причины
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создали компактный антидрон для защиты инженерных сооружений
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.