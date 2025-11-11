Названы две возможные причины крушения вертолета в Дагестане

Ошибка пилотирования и техническая неисправность могли стать причиной трагического крушения вертолета в Дагестане, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, в настоящее время рассматриваются и другие версии.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие, — сказано в сообщении.

Вертолет Ка-226, следовавший из Кизляра на базу «Солнечный берег», потерпел крушение в районе поселка Ачи-Су под Избербашем. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек. Один из пострадавших, как писали СМИ, получил ожоги более 90% тела. Предположительно, вертолет начал разрушаться еще в воздухе, поскольку при падении на частный дом у него отсутствовала хвостовая часть.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.