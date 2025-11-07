Стало известно, кто летел на разбившемся в Дагестане вертолете

Разбившийся в Дагестане вертолет принадлежит Кизлярскому электромеханическому заводу, сообщает Telegram-канал SHOT. На борту находились рабочие, летевшие в Избербаш.

Один из троих пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Двое пострадавших направлены в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы для оказания специализированной помощи.

Вертолет Ка-226 упал примерно в 50 метрах от Каспийского моря, на строящийся гостевой дом, внутри которого в момент аварии никого не было. Первоначально очевидцы утверждали, что воздушное судно перевозило туристов, однако эта информация не подтвердилась.

Ранее в Сети кадры с места падения вертолета на нежилой дом. МЧС России по региону представило фото с последствиями крушения воздушного судна. Вертолет рухнул на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.

Очевидцы утверждают, что вертолет сначала задымился в воздухе. По правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу. Свидетели видели, как воздушное судно кружило в небе в поисках места для приземления.