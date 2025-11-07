Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:46

Появились кадры с места падения вертолета на частный дом

МЧС России представило кадры с места крушения вертолета в Дагестане

Место падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Место падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости

Появились кадры с места падения частного вертолета на дом в Республике Дагестан. МЧС России по региону представило фото с последствиями крушения воздушного судна. Вертолет совершал рейс из Кизляра в Избербаш.

Падение вертолета произошло на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. Предварительно, в результате крушения борта пострадали семь человек. Четверо погибли.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения вертолета Ка-226 с туристами в Карабудахкентском районе Дагестана. Надзорное ведомство сообщило, что на место ЧП выехал махачкалинский транспортный прокурор.

По данным источника, упавший в Дагестане вертолет задымился в воздухе над поселком Ачи-Су. Отмечается, что по правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и совершить посадку на ближайшем аэродроме в Махачкале.

