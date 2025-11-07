Появились кадры с места падения вертолета на частный дом

Появились кадры с места падения частного вертолета на дом в Республике Дагестан. МЧС России по региону представило фото с последствиями крушения воздушного судна. Вертолет совершал рейс из Кизляра в Избербаш.
Падение вертолета произошло на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. Предварительно, в результате крушения борта пострадали семь человек. Четверо погибли.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 16 человек и четыре единицы техники.
Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения вертолета Ка-226 с туристами в Карабудахкентском районе Дагестана. Надзорное ведомство сообщило, что на место ЧП выехал махачкалинский транспортный прокурор.
По данным источника, упавший в Дагестане вертолет задымился в воздухе над поселком Ачи-Су. Отмечается, что по правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и совершить посадку на ближайшем аэродроме в Махачкале.