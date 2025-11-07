Очевидцы рассказали, что предшествовало падению рухнувшего вертолета

Упавший в Карабудахкентском районе Дагестана вертолет Ка-226 задымился в воздухе над поселком Ачи-Су, пишет Telegram-канал Mash. Как пишет канал, по правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу.

По словам очевидцев, они видели, как воздушное судно кружило в небе. Свидетели событий рассказали журналистам, что вертолет искал место для приземления.

Ранее стало известно, что вертолет с туристами разбился в Дагестане в районе поселка Ачи-Су. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились восемь человек.

До этого сообщалось, что вертолет упал на частный дом. По предварительным данным, внутри здания не было людей. Источник в оперативных службах республики уточнил, что дом не эксплуатировался. По его словам, на месте авиакатастрофы произошло возгорание.

Также появилась информация, что двух пострадавших перевезут из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр. В пресс-службе Минздрава региона добавили, что еще одного человека невозможно транспортировать, так как его состояние оценивается как крайне тяжелое.