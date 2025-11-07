Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:32

Очевидцы рассказали, что предшествовало падению рухнувшего вертолета

Рухнувший в Дагестане вертолет задымился в воздухе

Сотрудники МЧС РФ работают на месте падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Сотрудники МЧС РФ работают на месте падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости

Упавший в Карабудахкентском районе Дагестана вертолет Ка-226 задымился в воздухе над поселком Ачи-Су, пишет Telegram-канал Mash. Как пишет канал, по правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу.

По словам очевидцев, они видели, как воздушное судно кружило в небе. Свидетели событий рассказали журналистам, что вертолет искал место для приземления.

Ранее стало известно, что вертолет с туристами разбился в Дагестане в районе поселка Ачи-Су. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились восемь человек.

До этого сообщалось, что вертолет упал на частный дом. По предварительным данным, внутри здания не было людей. Источник в оперативных службах республики уточнил, что дом не эксплуатировался. По его словам, на месте авиакатастрофы произошло возгорание.

Также появилась информация, что двух пострадавших перевезут из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр. В пресс-службе Минздрава региона добавили, что еще одного человека невозможно транспортировать, так как его состояние оценивается как крайне тяжелое.

вертолеты
Дагестан
авиакатастрофы
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.