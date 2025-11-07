Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:32

Стала известна судьба пострадавших в страшном крушении вертолета

Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр

Сотрудники МЧС РФ работают на месте падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Сотрудники МЧС РФ работают на месте падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Двоих пострадавших в Дагестане из-за крушения вертолета перевезут из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр, передает пресс-служба Минздрава региона. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, еще одного невозможно транспортировать, так как его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Один из раненых в крайне тяжелом состоянии — нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в ожоговый центр РКБ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет с туристами разбился в Дагестане в районе поселка Ачи-Су. Уточнялось, что трагедия унесла жизнь четырех человек. Всего на борту было семь туристов.

Позднее стало известно, что рухнувший вертолет Ка-226 с туристами на борту разрушил на земле частный дом. По словам источника в оперативных службах, внутри постройки в момент крушения не было людей. Кроме того, в Сеть попали первые кадры с места крушения. В опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

