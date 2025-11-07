Появились первые кадры с места крушения вертолета в Дагестане

В Сеть попали первые кадры с места крушения вертолета Ка-226, упавшего на базу отдыха в Дагестане. В результате инцидента предположительно погибли четыре человека. Авиакатастрофа произошла в районе Избербаша. На кадрах Telegram-канала «Блог Дагестана» виден столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

Частный вертолет летел из Кизляра в Избербаш и рухнул по пути на частный дом, разрушив его. В момент крушения внутри здания людей не было, поскольку дом не эксплуатировался.

Также в Сети появились кадры крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки. Инцидент произошел на территории аэропорта города Луисвилля. На записи, сделанной из проезжающего автомобиля, виден мощный пожар и столб черного дыма. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины катастрофы.

До этого сообщалось, что вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточняются.