Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами МЧС Дагестана: упавший вертолет с туристами на борту летел в Избербаш

Разбившийся в Дагестане вертолет Ка-226 с туристами на борту летел в из Кизляра в Избербаш, сообщили в республиканском МЧС. По данным ведомства, воздушное судно было частным и выполнял частный рейс, передает ТАСС.

По системе 112 поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из города Кизляр в город Избербаш, — сказано в сообщении.

По информации агентства, воздушное судно рухнуло на частный дом, разрушив его. В момент крушения внутри здания людей не было, поскольку дом не эксплуатировался.

Вертолет потерпел крушение в районе базы отдыха «Жемчужина», пишет Telegram-канал «112». В материале говорится, что в авиакатастрофе три человека сгорели заживо, еще три смогли выбраться и были госпитализированы.

Ранее в Сеть попали первые кадры с места крушения. Крупная авиакатастрофа произошла в районе Избербаша. На опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.