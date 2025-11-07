Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:58

Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами

МЧС Дагестана: упавший вертолет с туристами на борту летел в Избербаш

Разбившийся в Дагестане вертолет Ка-226 с туристами на борту летел в из Кизляра в Избербаш, сообщили в республиканском МЧС. По данным ведомства, воздушное судно было частным и выполнял частный рейс, передает ТАСС.

По системе 112 поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из города Кизляр в город Избербаш, — сказано в сообщении.

По информации агентства, воздушное судно рухнуло на частный дом, разрушив его. В момент крушения внутри здания людей не было, поскольку дом не эксплуатировался.

Вертолет потерпел крушение в районе базы отдыха «Жемчужина», пишет Telegram-канал «112». В материале говорится, что в авиакатастрофе три человека сгорели заживо, еще три смогли выбраться и были госпитализированы.

Ранее в Сеть попали первые кадры с места крушения. Крупная авиакатастрофа произошла в районе Избербаша. На опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

Россия
Дагестан
авиакатастрофы
вертолеты
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.