11 ноября 2025 в 15:00

Момент падения вертолета у грузино-азербайджанской границы попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Телеканал «Имеди» опубликовал кадры падения, предположительно, военного вертолета. По предварительным сведениям, воздушное судно рухнуло у грузино-азербайджанской границы. По одной из версий, это военный вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Турции.

На кадрах видно, как воздушное судно и обломок падают вниз на достаточно большой скорости. Видеозапись сделал, предположительно, очевидец, который пас скот неподалеку от авиакатастрофы. Официальные лица пока не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Вертолет Ка-226 упал у побережья Каспийского моря, всего в 50 метрах от берега. Он рухнул на строящийся гостевой дом, в момент крушения внутри никого не было. Изначально сообщалось, что на борту могли находиться туристы, однако позже стало известно, что вертолет выполнял рейс с рабочими, направлявшимися в Избербаш.

До этого очевидец событий Асадулла Алиев рассказал, что упавший в районе дагестанского поселка Ачи-Су вертолет Ка-226 перед катастрофой задел пирс. Мужчина добавил, что перед авиакатастрофой судно кружило над берегом. Позже он услышал хлопок и взрыв.

