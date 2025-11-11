Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:04

Сенин раскрыл, как бы Гурченко отнеслась к современным событиям

Сенин: Гурченко заняла бы четкую позицию по отношению к происходящему

Людмила Гурченко Людмила Гурченко Фото: Руслан Кривобок /РИА Новости

Певица и актриса Людмила Гурченко занимала бы твердую и ясную позицию в отношении современных событий, заявил ее вдовец, продюсер Сергей Сенин на пресс-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения артистки. Свое мнение он подкрепил воспоминанием о том, как знаменитость горько плакала на границе с Украиной в 1995 году, когда пограничники устроили ей строгий досмотр, передает корреспондент NEWS.ru.

Она была в хорошем смысле патриотом своей родины. Я думаю, сейчас занимала очень твердую, спокойную и понятную, ясную позицию по отношению к тому, что происходит, — отметил он.

По словам деятеля искусств, этот случай произошел во время их первой совместной поездки в Харьков. Сенин вспомнил, что пограничники, которые «уже тогда не очень любили все, что движется со стороны России», устроили жесткий контроль, перевернули машину и заставили заполнять бумаги.

При этом Сенин подчеркнул, что Гурченко любила Украину, закончила украинскую школу и блестяще знала язык. Однако, по его словам, для нее любовь к малой родине и политическая обстановка были «разными вещами».

Ранее пластический хирург Анвар Салиджанов рассказал NEWS.ru, что Гурченко не смогла бы делать пластические операции в 90 лет, так как врачи не рискнули бы дать ей анестезию. По его словам, дело еще и в том, что к этому возрасту кожа сильно меняется.

Людмила Гурченко
Украина
Россия
певицы
