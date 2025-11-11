Хирург раскрыл, почему Гурченко не стали бы делать пластику в 90 лет

Хирург раскрыл, почему Гурченко не стали бы делать пластику в 90 лет Хирург Салиджанов: Гурченко не сделали бы пластику в 90 лет из-за анестезии

Актриса Людмила Гурченко не смогла бы делать пластические операции в 90 лет, так как врачи не рискнули бы дать ей анестезию, поделился мнением с NEWS.ru пластический хирург Анвар Салиджанов. По его словам, дело еще и в том, что к этому возрасту кожа сильно меняется.

С возрастом свойства кожи меняются, у нее сниженный коллаген, она сухая. К тому же анестезиолог, скорее всего, отказался бы давать ей общий наркоз. В таком возрасте это опасно, — сказал Салиджанов.

Пластический хирург добавил, что сегодня пластические операции стали более щадящими, но длительность эффекта омоложения не изменилась.

При этом Гурченко не скрывала, что делала пластические операции. В одном из ток-шоу в 2009 году она заявила, что будет делать их «до смерти».

12 ноября 2025 года Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Причиной смерти артистки стала тромбоэмболия легочной артерии. Снимок Гурченко в гробу в посмертном гриме, помещенный на обложку одного их журналов, вызвал возмущение ее поклонников.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что людям, которые страдают дисморфофобией, рекомендуется избегать пластических операций. По его словам, хирургическое вмешательство не приведет к улучшению эмоционального состояния такого пациента.