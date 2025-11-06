Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 07:05

Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций

Хирург Алексанян: людям с дисморфофобией лучше отказаться от пластики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые страдают дисморфофобией, рекомендуется избегать пластических операций, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, хирургическое вмешательство не приведет к улучшению эмоционального состояния такого пациента.

Пациентам с дисморфофобией следует отказаться от пластических операций. Они одержимы мнимым или сильно преувеличенным дефектом внешности. Такие люди могут часами смотреться в зеркало, испытывать панические атаки из-за формы носа или размера подбородка. Их фокус просто сместится на другую «проблемную» зону. Это бесконечный цикл, который приводит лишь к новым страданиям и рискам, — пояснил Алексанян.

Он подчеркнул, что иногда пациенты приходят не за улучшением внешности, а с намерением «скопировать» черты известной личности или создать «кукольную» внешность, несвойственную их анатомии. Это, по его словам, опасно, поскольку кости, хрящи и мягкие ткани каждого человека уникальны.

В мой кабинет часто приходят пациенты в состоянии острого стресса: после развода, потери близкого, увольнения. Они надеются, что новая внешность станет панацеей от душевной боли и решит все их проблемы. Однако хирургия не заменяет психотерапию. Если человек несчастлив из-за событий в жизни, он останется несчастлив и с новым лицом. Более того, послеоперационный период — это стресс, отеки, боль и временное ухудшение внешности. Нестабильная психика может не выдержать этой нагрузки, что приведет к тяжелой депрессии или срывам, — добавил Алексанян.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что стоимость маммопластики в России может колебаться от 300 тыс. до 2 млн рублей. По ее словам, итоговая цена зависит не только от качества имплантов, но и от сложности операции.

