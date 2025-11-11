Лавров раскрыл, обращалась ли Венесуэла к России за военной помощью

Лавров раскрыл, обращалась ли Венесуэла к России за военной помощью Лавров заявил, что Венесуэла не обращалась к России за военной помощью

Венесуэла не обращалась к России за военной помощью на фоне активности Соединенных Штатов у ее берегов, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также назвал неприемлемыми действия Вашингтона, который нарастил военное присутствие в регионе под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Нет, таких обращений к нам не было, — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Москва намерена действовать строго в рамках своих обязательств по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который находится на завершающей стадии ратификации в России.

Ранее замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова заявила, что США вместо проведения военной операции могут дестабилизировать политическую ситуацию в Венесуэле. По ее словам, Вашингтон может попытаться усилить санкционное давление на Каракас и начать активнее сотрудничать с оппозиционными силами.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Журналисты со ссылкой на осведомленные источники пишут, что республиканец выразил сомнения относительно силового сценария отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро, но продолжает изучать возможные варианты развития событий.