Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:11

Лавров раскрыл, обращалась ли Венесуэла к России за военной помощью

Лавров заявил, что Венесуэла не обращалась к России за военной помощью

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Венесуэла не обращалась к России за военной помощью на фоне активности Соединенных Штатов у ее берегов, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также назвал неприемлемыми действия Вашингтона, который нарастил военное присутствие в регионе под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Нет, таких обращений к нам не было, — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Москва намерена действовать строго в рамках своих обязательств по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который находится на завершающей стадии ратификации в России.

Ранее замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова заявила, что США вместо проведения военной операции могут дестабилизировать политическую ситуацию в Венесуэле. По ее словам, Вашингтон может попытаться усилить санкционное давление на Каракас и начать активнее сотрудничать с оппозиционными силами.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Журналисты со ссылкой на осведомленные источники пишут, что республиканец выразил сомнения относительно силового сценария отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро, но продолжает изучать возможные варианты развития событий.

Сергей Лавров
США
Россия
МИД РФ
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подростки, которые напали на сверстников в Краснодаре
Стало известно о росте числа пострадавших после обрушения балкона в Чечне
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.