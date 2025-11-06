Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:20

В Совфеде рассказали, как США повлияют на политическую ситуацию в Венесуэле

Сенатор Никонорова: США могут дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Венесуэле

Наталья Никонорова Наталья Никонорова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

США вместо проведения военной операции могут дестабилизировать политическую ситуацию в Венесуэле, заявила ТАСС замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова. По ее мнению, Вашингтон попытается активизировать работу с оппозицией республики и усилить санкционное давление на Каракас.

На практике гораздо вероятнее, что США будут делать ставку на внутреннюю дестабилизацию и работу с оппозицией, — сказала Никонорова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Венесуэлы жалуются на нелояльных власти сограждан с помощью специального приложения VenApp. По информации журналистов, доносы на шпионов США участились после ухудшения отношений между Вашингтоном и Каракасом.

До этого в Венесуэле приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Президент страны подчеркнул, что документ предусматривает защиту территориальной целостности. В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что действия США вблизи Венесуэлы создают обстановку повышенной напряженности и вину за это несет исключительно Вашингтон.

