Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:04

В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США

Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления на случай агрессии США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Meng Yifei/XinHua/Global Look Press

В Венесуэле приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США, заявил президент страны Николас Мадуро на съезде правящей Единой социалистической партии, транслировавшемся в эфире телеканала Venezolana de Television. Он подчеркнул, что документ предусматривает защиту территориальной целостности и права государства на мир.

Принят план для перехода от невооруженной борьбы к вооруженной борьбе национального и континентального масштаба на случай, если Венесуэла подвергнется нападению со стороны империи США, — сообщил он.

Мадуро заверил, что ЕСПВ немедленно приступит к выполнению решений съезда, чтобы подготовить народ к сопротивлению. По его словам, Венесуэла станет примером борьбы за независимость и достоинство. Также глава государства обвинил Соединенные Штаты в стремлении установить «новое колониальное время» и восстановить утраченную гегемонию.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. Американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Мадуро.

Венесуэла
Николас Мадуро
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей
В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США
В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах
Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске
МВД: задержанный за госизмену москвич пытался попасть на Украину
В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины
Самолет с солистом ДДТ экстренно приземлился в Белграде
Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой
Суд поставил точку в деле Шлосберга
Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах
Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных
Раскрыта связь главы британской разведки МИ-6 с Украиной
Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику
Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа
Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев
Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева
Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов
США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны
В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.