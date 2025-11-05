В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США

В Венесуэле приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США, заявил президент страны Николас Мадуро на съезде правящей Единой социалистической партии, транслировавшемся в эфире телеканала Venezolana de Television. Он подчеркнул, что документ предусматривает защиту территориальной целостности и права государства на мир.

Принят план для перехода от невооруженной борьбы к вооруженной борьбе национального и континентального масштаба на случай, если Венесуэла подвергнется нападению со стороны империи США, — сообщил он.

Мадуро заверил, что ЕСПВ немедленно приступит к выполнению решений съезда, чтобы подготовить народ к сопротивлению. По его словам, Венесуэла станет примером борьбы за независимость и достоинство. Также глава государства обвинил Соединенные Штаты в стремлении установить «новое колониальное время» и восстановить утраченную гегемонию.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. Американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Мадуро.