«Дни сочтены»: Трамп сделал скандальное высказывание о Мадуро Трамп считает, что дни Мадуро в качестве лидера Венесуэлы сочтены

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. В ходе интервью телеканалу CBS News американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Николаса Мадуро.

Данное заявление прозвучало в ответ на прямой вопрос журналистов о перспективах сохранения власти действующим главой Боливарианской республики. Трамп подтвердил свою позицию относительно будущего венесуэльского лидера, хотя и не привел конкретных сроков или механизмов предполагаемой смены власти.

Я бы сказал, что да, я так полагаю, — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, сочтены ли дни Мадуро в качестве лидера.

Заявление американского президента продолжает серию его высказываний, демонстрирующих жесткую позицию Вашингтона в отношении правительства Венесуэлы. Интервью транслировалось в прайм-тайм и вызвало значительный резонанс в международных политических кругах.

Ранее администрация президента США попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.