Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 05:36

«Дни сочтены»: Трамп сделал скандальное высказывание о Мадуро

Трамп считает, что дни Мадуро в качестве лидера Венесуэлы сочтены

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. В ходе интервью телеканалу CBS News американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Николаса Мадуро.

Данное заявление прозвучало в ответ на прямой вопрос журналистов о перспективах сохранения власти действующим главой Боливарианской республики. Трамп подтвердил свою позицию относительно будущего венесуэльского лидера, хотя и не привел конкретных сроков или механизмов предполагаемой смены власти.

Я бы сказал, что да, я так полагаю, — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, сочтены ли дни Мадуро в качестве лидера.

Заявление американского президента продолжает серию его высказываний, демонстрирующих жесткую позицию Вашингтона в отношении правительства Венесуэлы. Интервью транслировалось в прайм-тайм и вызвало значительный резонанс в международных политических кругах.

Ранее администрация президента США попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.

Дональд Трамп
Венесуэла
Николас Мадуро
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Любимый спортсмен»: Успенская поздравила Плющенко с днем рождения
Стало известно, сколько человек погибло из-за землетрясения в Афганистане
«Дни сочтены»: Трамп сделал скандальное высказывание о Мадуро
Эксперт перечислил новые тактики российских аферистов
Как правильно собирать селедку под шубой: классический рецепт
Землетрясение в Афганистане 3 ноября: погибшие, пострадавшие, что известно
«Не стоит ждать»: синоптик описал погоду предстоящей зимы
Белоруссия приняла серьезное решение по Украине
ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно
На Западе раскрыли, что задумали «союзники» Украины
Трамп озвучил свою «точку кипения» по украинскому конфликту
Возвращение в группу, инсульт, мнение об СВО: как живет Ая из «Города 312»
ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске
Американский фигурист Малинин обновил мировой рекорд
Российские силы превратили в пыль крупный энергетический объект Украины
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Тело обнаженной женщины найдено в частном доме в Судже
Стало известно о проведении зачистки армией России в Красноармейске
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Аэропорт одного из немецких городов остановил работу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.