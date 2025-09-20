«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 11:32

В США добиваются отправки в Венесуэлу еще 300 тыс. мигрантов

Politico: Белый дом добивается депортации 300 тыс. венесуэльцев через суд

Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы, пишет Politico. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с целью приостановить вынесение решения федерального судьи в Сан-Франциско о том, что администрация неправомерно прекратила предоставление венесуэльцам временного защищенного статуса, — сообщило издание.

Адвокат Трампа Джон Сауэр привел в пример майское постановление суда, после которого защитного статуса лишились 350 тыс. венесуэльцев. Он считает, что оно должно быть применено и в нынешнем деле.

Ранее Белый дом сопроводил высылку мексиканских мигрантов из страны публикацией комедийного видео в соцсетях. На кадры с задержанными, которых миграционная служба отправила автобусом на границу с их родиной, наложили песню Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye группы Steam. К ролику добавили подпись «Хэй, хэй, прощайте!».

Венесуэла
мигранты
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.