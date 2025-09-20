В США добиваются отправки в Венесуэлу еще 300 тыс. мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы, пишет Politico. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.
Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с целью приостановить вынесение решения федерального судьи в Сан-Франциско о том, что администрация неправомерно прекратила предоставление венесуэльцам временного защищенного статуса, — сообщило издание.
Адвокат Трампа Джон Сауэр привел в пример майское постановление суда, после которого защитного статуса лишились 350 тыс. венесуэльцев. Он считает, что оно должно быть применено и в нынешнем деле.
Ранее Белый дом сопроводил высылку мексиканских мигрантов из страны публикацией комедийного видео в соцсетях. На кадры с задержанными, которых миграционная служба отправила автобусом на границу с их родиной, наложили песню Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye группы Steam. К ролику добавили подпись «Хэй, хэй, прощайте!».