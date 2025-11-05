Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:38

В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы

Рябков: действия США у берегов Венесуэлы создают напряженность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действия США вблизи Венесуэлы создают обстановку повышенной напряженности, и вину за это несет исключительно Вашингтон, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва и Каракас поддерживают плотный контакт по всем линиям и держат все каналы коммуникации открытыми.

Мы солидарны с Венесуэлой. Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна и не только создает обстановку повышенной напряженности, и никого в этом кроме самих США винить нельзя, — подчеркнул дипломат.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро попросил у президента России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. Он обратился к РФ с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в агрессивных провокациях в Карибском море против Венесуэлы. Она назвала американские военные операции применением избыточной силы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Сергей Рябков
МИД
США
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любитель вейпа из России больше не сможет посетить одну страну
Газпромбанк решил отдать «Мегу» на аутсорсинг
Мужчина упал на пути в метро и погиб
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.