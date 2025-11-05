В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы

Действия США вблизи Венесуэлы создают обстановку повышенной напряженности, и вину за это несет исключительно Вашингтон, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва и Каракас поддерживают плотный контакт по всем линиям и держат все каналы коммуникации открытыми.

Мы солидарны с Венесуэлой. Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна и не только создает обстановку повышенной напряженности, и никого в этом кроме самих США винить нельзя, — подчеркнул дипломат.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро попросил у президента России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. Он обратился к РФ с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в агрессивных провокациях в Карибском море против Венесуэлы. Она назвала американские военные операции применением избыточной силы под предлогом борьбы с наркотрафиком.