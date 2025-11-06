Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:13

Стало известно о сомнениях Трампа насчет нападения на Венесуэлу

WSJ: Трамп сомневается в целесообразности военного вмешательства в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, американский лидер выразил сомнения относительно силового сценария отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро, но продолжает изучать возможные варианты действий.

В сообщении говорится, что среди рассматриваемых подходов — ужесточение санкций, повышение пошлин для импортеров венесуэльской нефти, усиление поддержки оппозиции, наращивание военного присутствия в регионе, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов. Временные рамки для принятия решения не установлены.

На фоне обсуждения возможных действий США ВМС страны разместили в Карибском море значительную группировку, включающую восемь кораблей, атомную подводную лодку и тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения ударов по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Однако Трамп позже заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле.

