09 ноября 2025 в 17:29

Картошку больше не жарю. Готовлю «Паутинку» с пармезаном и чесночком — вкусный ужин для всей семьи на одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель «Паутинка» — это именно тот гарнир, который преобразит любое мясо или рыбу и станет главным героем стола. Представьте себе тончайшие, ажурные ломтики картофеля, запеченные до хрустящей корочки, с ароматом пармезана и чеснока. Это не просто картошка, это целое произведение искусства, которое готовится проще простого и вызывает восторг у всех без исключения. Идеально к пиву, на закуску или как гарнир — универсально и безумно вкусно!

Возьмите 4–5 крупных картофелин, тщательно их вымойте и, не очищая от кожуры, нарежьте тончайшими слайсами. Это удобно делать специальной теркой-мандолиной или острым ножом — главное, чтобы дольки оставались соединены у основания, веером. Противень застелите пергаментом и смажьте оливковым маслом. Аккуратно выложите картофельные «веера», слегка раздвигая слайсы, чтобы они напоминали паутинку. Приготовьте заправку: смешайте 3 столовые ложки оливкового масла с чайной ложкой чесночного порошка, половиной чайной ложки жгучего красного перца (или по вкусу), солью и черным перцем. Щедро смажьте каждый картофельный веер этой ароматной смесью. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящих краев. За 5 минут до готовности достаньте противень и посыпьте картофель 50 граммами тертого пармезана. Снова отправьте в духовку, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Подавайте сразу, пока «паутинка» хрустит!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

