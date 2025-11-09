«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время концерта

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 96-летием композитора Александру Пахмутову по телефону прямо во время концерта, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Она поблагодарила главу государства и заявила, что все его любят. Народная артистка СССР также пожелала ему счастья и здоровья.

Это позвонил ведь Путин! — сказала Пахмутова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил звонок Путина Пахмутовой. По его словам, разговор президента и композитора состоялся в прямом эфире.

Накануне, 8 ноября, Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 65-летием. Глава государства отметил вклад народного артиста России в развитие отечественного театра и кинематографа. Он также пожелал актеру неиссякаемого вдохновения.

До этого Путин поздравил генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрия Соломонова с 80-летием. Президент отметил его роль в укреплении обороноспособности страны.