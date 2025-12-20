Новый год-2026
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова

Александра Пахмутова Александра Пахмутова Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Народная артистка СССР Александра Пахмутова два года назад похоронила супруга — поэта-песенника Николая Добронравова. Как сейчас складывается ее жизнь, чем она занимается?

Чем известна Пахмутова

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне Волгоград). С 1942 по 1943 год семья находилась в эвакуации в Караганде, затем они перебрались в Москву. Пахмутова окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

В 1953 году композитор представила свою первую песню «Походная кавалерийская». За годы карьеры она написала более 400 композиций, наиболее известные из которых «Старый клен», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Птица счастья» и другие.

Песни Пахмутовой исполняли артисты Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие.

Что известно о личной жизни Пахмутовой

Александра Пахмутова в 1956 году вышла замуж за поэта Николая Добронравова. Они вместе написали множество композиций. Детей у пары не было.

В 2023 году Пахмутова похоронила супруга. Добронравов скончался 17 сентября на 95-м году жизни. Во время похорон у могилы супруга композитор поинтересовалась, оставили ли для нее место рядом.

«Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек», — сказала она.

По данным Telegram-канала SHOT, после кончины супруга у Пахмутовой развилась депрессия. Уточняется, что в этот период ее поддержали близкие.

Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Что известно о встрече Пахмутовой с детьми Донбасса

В ноябре 2023 года Александра Пахмутова провела творческую встречу с детьми из Донбасса. В Доме отдыха Управления делами президента России в подмосковных Снегирях она увиделась с ребятами, которые специально к ее дню рождения разучили их с Николаем Добронравовым песни.

«Какое счастье, что вы приехали из Донбасса. Сейчас там трудно. Но это временно. В Донбассе должно быть счастье, работа, дети, радость», — сказала она.

Чем сейчас занимается Пахмутова

Александра Пахмутова в 96 лет продолжает творческую деятельность. В прошлом году она представила свою новую песню «СталГРЭС», посвященную Сталинградской государственной районной электростанции, где работал ее отец.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что именно творчество является секретом долголетия Пахмутовой.

«[Пахмутова] творческий человек, у нее есть смысл жизни. В этом секрет ее долголетия, в том числе творческого», — сказал он.

9 ноября 2025 года в Государственном Кремлевском дворце прошел торжественный концерт, посвященный 96-летию Пахмутовой. Прямо во время выступления композитору позвонил президент России Владимир Путин и поздравил ее с днем рождения. В ответ она обратилась к нему с пожеланием.

«Мы вас любим. Мы уверены, что вы все сделаете так, как нужно. И хочу пожелать вам здоровья. Радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова», — сказала Пахмутова.

