03 ноября 2025 в 11:21

Путин поздравил ракетостроителя Соломонова с 80-летием

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрия Соломонова с 80-летием, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил его роль в укреплении обороноспособности страны.

Известный ученый, талантливый инженер и организатор, вы внесли большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, в создание уникальных образцов ракетной техники, — отметил российский лидер.

Путин также отметил заслуги Соломонова в развитии Московского института теплотехники и подготовке молодых специалистов. Президент пожелал ученому здоровья, бодрости духа и успехов в его работе на благо России.

Ранее Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года. Ее получили замдиректора ООО «Открытие» Анна Габдуллина и ученый секретарь музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.

До этого глава государства поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением ей почетного звания «гвардейская». Глава государства подчеркнул, что оно является честью и признанием выдающихся заслуг военнослужащих. Президент также отметил героизм и смелость солдат подразделения, а также их стойкость и мужество во время выполнения воинского долга.

